Il (complicato) “risiko” delle nomine alla guida dei porti italiani

“manovre” politiche

ROMA Il (complicato) “risiko” dei vertici delle autorità portuali italiane. Frenetiche e anche complesse trattative nel centrodestra per definire le caselle delle presidenze dei principali porti del Passe. Secondo quanto riporta il “Secolo XIX” nella prossima settimana dovrebbero riprendere le votazioni nelle competenti commissioni di Camera e Senato sui nuovi presidenti, ma i dibattiti interni alla maggioranza starebbero allungando i tempi della quadratura del cerchio. A complicare le cose poi ci sarebbe anche la vicenda del presidente in pectore del porto di Trieste, Antonio Gurreri, sostenuto da Fratelli d’Italia, raggiunto da un avviso di garanzia per vicende legate alla sua attività privata. A Cagliari la sfida è tra Federica Montaresi (voluta dal centrosinistra) e l’attuale segretario generale Natale Ditel. Palermo – sempre secondo il Secolo XIX il duello è tra Luca Lupi (sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia) e l’ex europarlamentare Annalisa Tardino (Lega). Nei corridoi della Camera intanto si infittiscono le voci secondo cui se in queste realtà se non si arriva a una votazione prima della pausa dei lavori parlamentari rischia di saltare tutto l’intero “pacchetto” e a settembre tutti i nomi in ballo potrebbero cambiare. Sempre a settembre – spiega il “Secolo XIX” scade la prorogatio per Andrea Agostinelli all’Autorità portuale di Gioia Tauro e quindi potrebbe aprirsi anche il fronte gioiese: per questa Autority i “bene informati” nelle scorse settimane hanno fatto i nomi oltre che di Agostinelli anche di Lupi e di Paolo Piacenza, segretario generale del porto di Genova. (redazione@corrierecal.it)

