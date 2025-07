Latitante da 27 anni: maxi operazione del Ros per catturare Cubeddu

il blitz

ROMA I carabinieri del Ros hanno eseguito circa venti perquisizioni domiciliari, in Sardegna ma non solo, nei confronti di altrettanti soggetti, indagati, a vario titolo, per il reato di procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso in favore del latitante Attilio Cubeddu. Quest’ultimo è ricercato dal 1997, per non aver fatto rientro, al termine di un permesso, nel carcere di Badu ‘e Carros. Cubeddu, insieme ad altri, aveva partecipato – si ricorda – nei primi anni ’80 ad alcuni sequestri di persona a scopo di estorsione in Toscana e in Emilia Romagna, ai danni di Cristina Peruzzi e di Patrizia Bauer; successivamente venne condannato per il sequestro dell’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini, commesso durante i primi anni di latitanza. Le ricerche di Attilio Cubeddu, inserito nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del “Programma Speciale di Ricerca” del ministero dell’interno, sono estese in tutta Italia a cura dei militari del Raggruppamento operativo speciale carabinieri. Le perquisizioni di oggi, eseguite principalmente in Sardegna, nella regione dell’Ogliastra, si sono rese necessarie per la ricerca di elementi essenziali per la cattura del latitante, in particolare sono stati interessati familiari e personaggi legati a vario titolo al Cubeddu. Sono inoltre in corso accertamenti volti ad acquisire tracce biologiche del latitante per risalire al suo profilo genetico completo. L’indagine su Cubeddu è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma. Oggi, insieme con i militari del Raggruppamento operativo speciale hanno operato i comandi provinciali Carabinieri di Nuoro e Livorno, del Raggruppamento investigazioni scientifiche di Cagliari, dello Squadrone eliportato cacciatori Sardegna e dell’XI Nucleo elicotteri carabinieri del capoluogo sardo.

