Violazione di una misura di prevenzione, denunciato

controllo del territorio

CROTONE Solo negli ultimi giorni, durante l’attività di controllo del territorio che svolgono insieme al servizio di pronto intervento, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Crotone hanno controllato circa 300 persone e 200 veicoli. È proprio durante un controllo svolto in orario notturno in una zona della città che un sessantenne, residente in un centro della provincia, è risultato sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Crotone, che stava evidentemente violando. Al controllo dei militari il soggetto è risultato inoltre in possesso di una quantità di sostanza stupefacente ad uso personale. Il fatto è stato quindi segnalato alle competenti Autorità, Amministrativa per il possesso dello stupefacente, e Giudiziaria per la violazione alla misura di prevenzione.

