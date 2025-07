Rende, probabile caso di virus West Nile a Isolette: il comunicato

L’infezione in Calabria?

RENDE Dopo il primo focolaio nell’area intorno a Latina, il virus West Nile potrebbe essere arrivato in Calabria. Di seguito il comunicato comparso sulla pagina social del sindaco di Rende, Sandro Principe: «L’Amministrazione comunale di Rende informa la cittadinanza che, nei giorni scorsi, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha segnalato un probabile caso di infezione da virus West Nile (Virus del Nilo Occidentale riconducibile a una puntura di zanzara) avvenuto nel quartiere Isolette. Pur trattandosi di un caso isolato e al momento in fase di accertamento, il Comune congiuntamente all’Asp, ha ritenuto necessario intervenire con tempestività e in via precauzionale per garantire la massima tutela della salute pubblica. Per questo motivo – aggiunge – è stato predisposto sempre d’intesa con l’Asp, una disinfestazione straordinaria come da protocollo, prevista per il 28 luglio a partire dalle 22.30 che interesserà Isolette e le aree limitrofe, con particolare attenzione alle aree verdi, ai canali di scolo, ai fossati, ai parchi e a tutte le zone potenzialmente soggette alla proliferazione di zanzare. Inoltre – conclude il comunicato – sono state installate nella zona, attrezzature idonee a monitorare la presenza di zanzare, portatrici del virus, che resteranno attive nei prossimi giorni.

