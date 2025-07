Dazi, c’è l’accordo Usa-Ue: tariffe al 15%

la svolta

ROMA È stato raggiunto l’accordo fra Usa e Ue sui dazi. La svolta è arrivata dopo l’incontro in Scozia fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quella della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’intesa ha come tariffa base il 15%. Lo si apprende da fonti europee.

«Abbiamo raggiunto un accordo che è imponente e su cui abbiamo lavorato per mesi», ha spiegato Trump aggiungendo che «per quanto riguarda acciaio e alluminio non cambierà nulla, è una questione che non sarà modificata». I dazi resteranno quindi al 50%. L’Ue, ha annunciato, effettuerà 600 miliardi di dollari in investimenti negli Usa e «acquisterà 750 miliardi di dollari in energia statunitense e armi». Inoltre, l’Ue acquisterà «un’enorme quantità di equipaggiamento militare. Non sappiamo a quanto ammonta, ma la buona notizia è che produciamo il miglior equipaggiamento militare al mondo».

«È un buon accordo per tutti», ha commentato ancora il tycoon. «Ci avvicinerà… è una partnership, in un certo senso», ha aggiunto. «Abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente per entrambe le parti, è un accordo molto potente ed è il più grande di tutti» e sarà «ottimo per il settore dell’auto».

L’accordo commerciale con gli Stati Uniti «potrebbe essere il più importante di sempre» e «ridarà stabilità», ha detto von der Leyen. «Sì», ha annuito Trump al suo fianco. «E’ un buon accordo. Sono state trattative difficili, lo sapevo dall’inizio ed è stato davvero molto difficile, ma siamo giunti a una buona conclusione», ha ribadito la presidente della Commissione Ue.

«Ursula ha fatto un gran lavoro per l’Ue, non per noi», aveva affermato Trump prima del colloquio sottolineando che «è un onore vedere la presidente della Commissione europea».

Il settore farmaceutico non farà parte dell’eventuale accordo tra Stati Uniti e Ue sui dazi, ha spiegato Trump. «Fondamentalmente i prodotti farmaceutici non ne faranno parte, perché dobbiamo produrli negli Stati Uniti. Non possiamo trovarci in una posizione in cui dobbiamo dipendere da altri Paesi», ha affermato.

Meloni: «Bene l’accordo ma devo vedere i dettagli»

«Considero positivo che ci sia un accordo ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare nel meglio». Lo ha detto, commentando l’accordo Usa-Ue sui dazi, la premier Giorgia Meloni. (Ansa)

