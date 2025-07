Incidente stradale sulla Ss18 nei pressi di Falerna: traffico bloccato

lo scontro

FALERNA Nuovo incidente stradale questa sera lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, nei pressi di Falerna, nel Catanzarese. Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma secondo quanto si apprende dalle prime fonti, potrebbero esserci conseguenze gravi per almeno una delle persone coinvolte.

Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso sanitario, oltre alle forze dell’ordine, impegnate sia nel coordinamento dei soccorsi che nella regolazione del traffico, attualmente bloccato. Ancora da chiarire il numero dei veicoli coinvolti e l’esatto bilancio dell’incidente.

L’area interessata dallo scontro si trova su uno dei tratti della SS18 particolarmente trafficati in questo periodo, anche a causa dell’intensificarsi dei flussi turistici legati all’esodo estivo.

