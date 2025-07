I calabresi Malara e Primerano nuovi vicedirettori di genere dell’Approfondimento Rai

le nomine

ROMA I calabresi Giuseppe Malara e Cecilia Primerano sono i due nuovi vicedirettori di genere dell’Approfondimento Rai guidato dal direttore Paolo Corsini. Nuove nomine e piani editoriali sono attesi per la riunione del Consiglio di amministrazione convocato per mercoledì prossimo dall’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Nato a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 2 settembre 1974, laureato in Sociologia all’Università “Carlo Bo” di Urbino, Giuseppe Malara, giornalista professionista iscritto all’Ordine della Calabria dall’8 ottobre 1998, è Socio promotore e fondatore della Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, il sindacato dei giornalisti federato alla Cisal, di cui è consigliere nazionale. Caporedattore della Redazione Programmi del Giornale Radio Rai, è stato dal settembre 2023 vice caporedattore della redazione Rubriche del Gr e prima ancora al Tg2 dove, ad aprile 2019, aveva assunto l’incarico di vice caporedattore della redazione Interni.

Giuseppe Malara era arrivato al Tg2 dopo una felicissima parentesi al Tg1 dove, dal settembre 2010 al dicembre del 2018, è stato redattore ordinario nella redazione di Uno Mattina del Tg1 e dove già allora si occupava, prevalentemente, di politica nazionale, economia, costume e turismo. Giornalista parlamentare dall’aprile 2007 al gennaio 2009, ha lavorato nella redazione parlamentare di Gr Parlamento (radio) e prima ancora come redattore ordinario nella redazione internet e new media del Giornale Radio Rai. I suoi esordi datano maggio 1994, anni in cui è corrispondente da Montebello Jonico del quotidiano Gazzetta del Sud, fino ad arrivare nel luglio del 1996 alla redazione del quotidiano Il Tempo con un contratto a tempo determinato che gli varrà, però, alla fine come praticantato giornalistico. Ha lavorato anche in emittenti radiotelevisive, all’Ufficio Stampa del “Parco Nazionale d’Aspromonte”, della società “Nuovo Basket Viola Reggio ‘98” e “Capo Sud – Volley Calabria” e dell’Azienda Sanitaria Locale di Reggio Calabria.

Cecilia Primerano, calabrese di Catanzaro, laureata in Lettere all’Università di Firenze, è giornalista professionista iscritta all3Ordine del Lazio dal 17 gennaio 1994. Già caposervizio e storica conduttrice del Tg1, che lascerà il 4 agosto, è stata assunta in Rai nel 1999 dopo aver lavorato sia nella carta stampata che nell’emittenza radiotelevisiva, in particolare a Rtl. Le porte in Rai le si sono spalancate dopo la brillante esperienza nel programma di Bruno Vespa “Porta a Porta”. Cecilia Giuseppe Malara e Cecilia Primerano affiancheranno i confermati Daniela Bronzini, Chiara Capuani, Maria Lucente e Bruno Luvarà.(redazione@corrierecal.it)

