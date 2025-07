Mondiali di tuffi, il cosentino Tocci e Marsaglia quinti nei tre metri del sincro

la delusione

ROMA Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia hanno chiuso al quinto posto la finale del sincro maschile dai 3 metri dei Mondiali di tuffi, in scena a Singapore. I vice campioni del mondo a Doha 2024 e d’Europa ad Antalya 2025, quarti ai Giochi Olimpici di Parigi, hanno sbagliato l’ultimo salto, in particolare l’ingresso in acqua, e hanno totalizzato 375.60 punti. Gli azzurri – Tocci, calabrese, 31 anni il prossimo 31 agosto, tesserato con Esercito e AQA Cosenza, allenato da Benedetta Molaioli; Marsaglia, romano, 29 anni a novembre, tesserato con Marina Militare e Aniene, allenato da sempre da Benedetta Molaioli – hanno mancato il podio per circa 30 punti. Oro ai cinesi Zongyuan Wang e Jiuyuan Zheng, con 467.31; argento ai messicani Juan Manuel Celaya Hernandez e Osmar Olvera Ibarra con 449.28; bronzo ai britannici Jack Laugher e Anthony Harding con 405.33.

