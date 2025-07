Catanzaro, Davide Bettella è giallorosso: «Bellissima realtà». Stasera i calendari di B

mercato giallorosso

CATANZARO Dopo la conclusione del ritiro estivo in Trentino, il Catanzaro di Alberto Aquilani torna oggi ad allenarsi in città, pronto a proseguire la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Un ritorno però segnato da un velo di amarezza: il centrocampista Marco Pompetti ha subito un grave infortunio e dovrà restare lontano dai campi per un lungo periodo. Il calciatore è già stato operato.

Nel frattempo, cresce l’attesa per la presentazione ufficiale dei calendari della Serie B, in programma stasera alle 20 a Mantova. Un passaggio simbolico ma fondamentale per iniziare a pianificare concretamente la nuova stagione giallorossa.

Bettella è giallorosso: il difensore ha firmato

Intanto, arriva l’annuncio ufficiale: Davide Bettella è un nuovo calciatore dell’Us Catanzaro 1929. Il difensore centrale, classe 2000 e originario di Padova, ha firmato un contratto biennale con il club calabrese.

Cresciuto nei vivai di Inter e Atalanta, Bettella ha collezionato 72 presenze con le nazionali giovanili azzurre, dimostrandosi uno dei profili più promettenti del panorama italiano. Dopo l’esperienza in Serie B con il Pescara, è passato al Monza, con cui ha conquistato la promozione in Serie A. In seguito ha vestito le maglie di Palermo e Frosinone, disputando anche alcune gare nella massima serie. Con il suo arrivo, Aquilani potrà contare su un rinforzo importante per il reparto arretrato. «Catanzaro è una bellissima realtà, ha confermato in questi anni la sua forza sia a livello societario che di squadra e sono felice di entrare a far parte di questo gruppo». Queste le prime parole da calciatore giallorosso di Bettella.

Mercato: occhi su Favasuli per completare le corsie

Dopo l’arrivo di Bettella, la società lavora per completare anche il reparto esterni. Il nome caldo è quello di Costantino Favasuli, classe 2003, calabrese di nascita e di proprietà della Fiorentina. Il giocatore piace per duttilità e margini di crescita, ed è considerato un innesto strategico per chiudere il cerchio sulle corsie laterali.

Campagna abbonamenti: al via la Fase 2

Prosegue anche la campagna abbonamenti, che entra ora nella Fase 2, riservata esclusivamente agli abbonati della stagione 2024/2025 che intendono cambiare posto o settore. La finestra sarà attiva oggi, martedì 30, e domani, mercoledì 31 luglio, sia al botteghino che online, dove è possibile rateizzare il pagamento in tre rate tramite PayPal. Al botteghino, invece, è prevista la rateizzazione in dieci mensilità.(redazione@corrierecal.it)

