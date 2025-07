Emergenza incendi, a Reggio una riunione presieduta dal Prefetto

Il tavolo tecnico

REGGIO CALABRIA Si è svolta nel pomeriggio odierno presso il Palazzo del Governo, presieduta dal Prefetto Clara Vaccaro, una nuova riunione dedicata a fare il punto sulla situazione degli incendi, a seguito degli eventi che negli ultimi giorni hanno colpito le colline a ridosso dei centri abitati di alcune cittadine dell’alto Jonio reggino, nel quadro di un contesto ambientale che richiede costante cura e attenzione. Nel corso dell’incontro, che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali coinvolti nella Campagna Anti Incendio Boschivo (AIB) – Sindaci dei Comuni sede dei Centri di Coordinamento d’Ambito, Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile Regionale e Metropolitana, Azienda Calabria Verde, Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, A.N.A.S., R.F.I. – è stata effettuata un’analisi sull’andamento del fenomeno e sulle modalità e le condizioni in cui si sono sviluppati gli ultimi eventi incendiari. In quest’ambito, il Prefetto ha evidenziato la sussistenza di fattori che testimoniano l’importanza di una risposta coordinata e tempestiva, ribadendo l’ineludibile necessità di uno sforzo congiunto per il comune obiettivo della salvaguardia del territorio. Oltre a promuovere l’ulteriore intensificazione dei controlli, il Prefetto ha sottolineato il ruolo cruciale delle attività di prevenzione e la necessità di coinvolgere le comunità nella tutela dell’ambiente, promuovendo un cambiamento culturale che vede il cittadino custode del proprio territorio. Nel convincimento che il contributo di ciascuno passi attraverso la conoscenza dei rischi e l’osservanza dei comportamenti utili a prevenire gli incendi, il Prefetto ha quindi invitato i Sindaci a svolgere un’adeguata attività di sensibilizzazione nei confronti dei propri cittadini, per assicurare che gli stessi provvedano alla pulizia dei terreni e improntino la loro condotta al rigoroso rispetto delle corrette norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente. Dal canto suo, il Prefetto ha affermato che sensibilizzerà nuovamente enti e gestori di infrastrutture sulle necessarie misure da adottare per garantire la piena tutela del territorio e dei suoi beni culturali e ambientali. Tutti gli Enti coinvolti hanno assicurato il massimo impegno ad operare in sinergia per il comune obiettivo della lotta agli incendi e condiviso altresì l’importanza della cultura della prevenzione quale valore da promuovere per far sì che ciascun cittadino diventi, in misura sempre crescente, parte attiva nella tutela del patrimonio ambientale.

