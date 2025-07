Praia a Mare, la procura di Paola apre un’inchiesta sul decesso di Antonio Maio

la tragedia

PRAIA A MARE Aveva 33 anni Antonio Maio, morto lo scorso 25 luglio mentre si trovava – per lavoro – in cantiere privato a Praia a Mare, nei pressi della località Fiuzzi. Una tragedia, quella della morte del giovane, che giunge in un periodo decisamente drammatico in tema di sicurezza sui cantieri. Da quanto è stato ricostruito, la vittima avrebbe accusato un malore forse aggravato dal caldo torrido. Scattati i soccorsi, Maio è stato trasportato all’ospedale di Praia a Mare, ma a pochi metri dall’ingresso si è accasciato al suolo. Nulla hanno potuto fare i medici e i sanitari in servizio. Da quanto si apprende, come comunicato da Simone Celebre segretario della Fillea Cgil Calabria, la procura di Paola avrebbe iscritto nel registro degli indagati sette persone con l’accusa di omicidio colposo. Un atto dovuto per consentire ulteriori indagini sull’accaduto. Sul corpo del 33enne è stata disposta l’autopsia. (f.b.)