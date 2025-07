Provincia di Vibo, per i tirocinanti «mai aperta una discussione seria». Forza Italia sollecita L’Andolina

la protesta

VIBO VALENTIA A poche ore dalla scadenza dei termini per la stabilizzazione dei tirocinanti, monta la polemica a Vibo Valentia, dove il destino di 35 tirocinanti in servizio alla Provincia è ormai appeso a un filo. Il presidente Corrado L’Andolina, al momento, non avrebbe intenzione di procedere all’assunzione di chi per anni ha lavorato senza tutele e per 680 euro al mese, garantendo il funzionamento dell’apparato provinciale. Neanche l’intervento della Regione, che ha istituito un fondo per i Tis di 54 mila euro a testa per l’assunzione, è riuscito a smuovere i vertici dell’ente vibonese. A differenza di altri enti, come la provincia di Crotone che proprio oggi ha annunciato la stabilizzazione dei propri tirocinanti. Nessuna notizia arriva da Palazzo ex Enel, con le motivazioni che sarebbero determinate dalla fragile situazione finanziaria dell’ente.

La lettera dei tirocinanti ai consiglieri provinciali

In una lettera indirizzata ai consiglieri provinciali i tirocinanti hanno chiesto che alla vertenza «sia riservata l’attenzione che meritano l’impegno, la buona volontà, i disagi e le rinunce che abbiamo vissuto in questi anni trascorsi qui dentro». Anni difficili dettati proprio dalle precarie condizioni economiche: «Non sono stati anni facili neanche per noi, ed anche noi, assieme a dirigenti e dipendenti, abbiamo subito la difficile situazione in cui versava l’Ente: anche noi abbiamo vissuto gli inverni senza riscaldamenti e le estati senza condizionatori, anche noi abbiamo subito l’arretratezza dei computer perché non se ne potevano comprare nuovi» scrivono i tirocinanti. In aggiunta «non ci risulta, infatti, che sia stata aperta una discussione vera, seria ed approfondita sulle reali capacità dell’ente di operare stabilizzazioni (complessive o parziali) non solo alla luce della nuova consistenza del contributo regionale di € 56.000 euro, ma anche nella prospettiva dei futuri pensionamenti (ciascun pensionamento copre il costo di 2 tirocinanti assunti) nei prossimi quattro anni e oltre, alla luce dei risparmi di spese ottenuti grazie al lavoro dei tirocinanti».

Forza Italia “sollecita” L’Andolina

Sulla questione è intervenuto anche il coordinamento provinciale di Forza Italia, partito di riferimento del presidente della Provincia, che ieri ha tenuto una riunione dedicata ai Tis. Gli esponenti di partito, che proprio pochi giorni fa hanno “sfiduciato” L’Andolina a Palazzo ex Enel, lo hanno sollecitato ad «approvare senza ulteriori indugi la delibera di adesione alla proposta di stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale». «È necessario un atto di coraggio e responsabilità politica, sulla scia di quanto già fatto da molteplici Comuni calabresi e dalle altre Province, che hanno compreso l’urgenza e il valore di questa misura. Perché la Provincia di Vibo Valentia non lo ha ancora compreso? Perché il Presidente non si vede in sede da tre giorni? Questi lavoratori, che da anni svolgono con competenza e dedizione funzioni essenziali all’interno dell’Ente, meritano la stabilizzazione e il pieno riconoscimento della loro dignità professionale. Continuare a rinviare equivale a ignorare il contributo che offrono quotidianamente all’Ente. Le risorse messe a disposizione dalla Regione Calabria vanno utilizzate ora, cogliendo l’opportunità di trasformare una condizione precaria in una prospettiva concreta e stabile. Ci sarà tempo e modo per definire tutti gli aspetti tecnici e amministrativi: oggi è il momento di decidere». (ma.ru.)

