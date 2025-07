Giuli in Calabria, oggi e domani il tour del ministro della Cultura

le tappe

CATANZARO Arriverà oggi in Calabria per una serie di visite il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Previste diverse tappe di un tour concentrato nell’intero pomeriggio e nella mattinata di domani. Oggi alle 16.30 è prevista la prima tappa a Catanzaro, dove il ministro visiterà la Cattedrale di Santa Maria Assunta in occasione degli interventi di restauro; alle 17.30 prevista la visita al Parco della biodiversità Mediterranea; alle 19 Giuli, sempre nel Catanzarese, andrà al Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium a Roccelletta di Borgia. Venerdì 1 agosto alle ore 11:30, il ministro sarà a Crotone, dove visiterà il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Capo Colonna, a seguire la visita all’antica Kroton. (redazione@corrierecal.it)

