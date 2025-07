Salvini: «Occhiuto ha fatto bene»

L’APPOGGIO

«Oggi c’è la notizia che si vota in anticipo anche in Regione Calabria: ha fatto bene il governatore Occhiuto a fare un passo indietro piuttosto che tenere la macchina ferma aspettando mesi e mesi per le indagini, chiede la fiducia non ai magistrati ma ai cittadini». Lo ha detto riferendosi alle dimissioni rassegnate dal presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, alla festa della Lega Romagna in corso a Cervia, nel Ravennate. (ANSA)