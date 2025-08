Dimissioni di Occhiuto, le reazioni della politica nazionale

il commento

ROMA «Roberto Occhiuto ha scelto di governare e non di sopravvivere. Ha inteso rimettersi alla volontà dei cittadini, senza indugiare in pastoie e compromessi, per guardare al futuro della Calabria e dei calabresi. Le sue dimissioni e la sua contestuale candidatura sono una scelta di verità, un messaggio di libertà e trasparenza, proprio di chi crede nel primato della politica e ha una visione alta della politica e delle istituzioni! Forza Roberto, Forza Italia e la Calabria saranno con te!». Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia.

«Occhiuto non scappa. Dice agli elettori decidete. Fa esattamente il contrario. Rimette in gioco il suo ruolo che poteva conservare». Queste le parole del sen. Maurizio Gasparri di Forza Italia, ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Giulia Di Stefano con Marco Carrara.

«Da parte dell’opposizione non c’è stata nessuna speculazione sull’inchiesta. Solo critiche politiche. Se qualcuno sta scappando dall’inchiesta e dalla verità, quello è il presidente Occhiuto. Un atto di arroganza politica senza precedenti». Così Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle, ad ‘Agorà Estate’.

