Incidente sulla SS 106 nel tratto crotonese, tre feriti e statale chiusa al traffico

CIRÒ MARINA Un tratto della strada statale 106 “Jonica” è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 276,700 a Cirò Marina in provincia di Crotone. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli provocando il ferimento di tre persone. Sul posto sono presenti le squadre Anas , il 118 e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in sicurezza e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.