Tajani: «Occhiuto ha ridato dignità alla Calabria, pronti per la campagna elettorale»

verso il voto

REGGIO CALABRIA «Questa è una famiglia che non si ferma mai. Mentre altri vanno in vacanza noi parliamo di politica ci stiamo preparando a una campagna elettorale in Calabria». Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, dal palco degli Stati generali del Mezzogiorno dal titolo “Le radici del Sud, la forza dell’Italia” che si aprono oggi a Reggio Calabria. Il vicepremier e ministro degli Esteri ha aggiunto: «Qui si conclude un percorso che ci ha visto ascoltare le regioni del sud, il mondo produttivo per dare risposte concrete come partito e governo, dimostrando quanto Forza Italia sia una grande famiglia politica dotata di una virtù che non tutti hanno: quella di saper ascoltare. È facile pontificare, molto più difficile ascoltare. Ascoltare serve per poter decidere bene».

«Il successo della Calabria un trampolino di lancio anche per vincere nel 2027»

«Non basta parlare del Sud o dire che servono soldi, serve un modello. Roberto Occhiuto il giorno della sua elezione disse: “non sarà una regione che sta con il cappello in mano”. L’obiettivo non è solo chiedere i soldi a Roma ma utilizzarli per cambiare le cose e questo è accaduto durante il tuo Governo. Non sono preoccupato della campagna elettorale, anzi sono sicuro che i consensi aumenteranno visto che i calabresi hanno apprezzato il buon governo regionale. Questa parte del Paese merita di crescere in modo diverso. Non serve il reddito di cittadinanza, non serve l’elemosina a chi della dignità fa proprio la sua ragione di esistenza. Roberto io ti ringrazio perché hai ridato dignità alla Calabria». «In Calabria cominceremo tutti, ventre a terra, a sostenere Roberto e le nostre liste ma poi dobbiamo guardare al risultato del 2027 e il successo della Calabria sarà uno straordinario trampolino di lancio anche per vincere, non solo in Calabria, nel 2027», ha concluso Tajani.

