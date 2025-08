Controlli straordinari della Polizia a Cosenza e provincia: 3 arresti e 17 denunce

le operazioni

COSENZA Procedono incessanti i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, in questo centro cittadino e nella Provincia. Nella decorsa settimana, durante i servizi effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati distaccati, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, sono state controllate 2709 persone e 1332 veicoli, arrestate 3 persone, deferite in stato di libertà 17 persone, elevate 2 segnalazioni amministrative di cui all’art. 75 del Dpr 309/’90 e nr. 20 contravvenzioni al Codice della Strada.

Nella settimana, inoltre, il lavoro costante del personale della locale Divisione Polizia Anticrimine ha condotto ai seguenti risultati: 24 avvisi orali emessi, 1 foglio di via obbligatorio, 5 ammonimenti, nonché proposte una misura di prevenzione patrimoniale ed una sorveglianza speciale.



Continua è l’attenzione da parte della Polizia di Stato nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano che si è evidenziato recentemente per episodi criminosi e pertanto procede senza sosta l’attività di intensificazione di controllo del territorio e di prevenzione per innalzare il livello di sicurezza e garantire il pacifico svolgimento di tutte le attività.

