Minacce al dipendente del patronato: braccialetto elettronico per un uomo a Crotone

la vicenda

CROTONE Gli agenti della Questura di Crotone hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione del divieto di avvicinamento con istallazione del braccialetto elettronico a carico di un uomo indagato per il reato di atti persecutori commesso nei confronti di un dipendente del patronato di Crotone. La misura è stata emessa a seguito della denuncia sporta dalla persona offesa che ha riferito di subire continue condotte moleste e minacciose da parte di un uomo, cliente del patronato cittadino, il quale, spinto dalla convinzione di non essere stato adeguatamente assistito nella gestione di pratiche fiscali e previdenziali, ha posto in essere atteggiamenti prevaricatori e intimidatori. A seguito della denuncia, i poliziotti della sezione specializzata “Reati contro la persona” della Squadra Mobile hanno avviato immediatamente le indagini nell’ambito della procedura prevista dal “Codice Rosso“, ricostruendo nel dettaglio una lunga serie di episodi persecutori, minatori ed aggressivi posti in essere da parte dell’uomo il quale, attraverso pedinamenti, appostamenti e frasi minacciose rivolte alla persona offesa ed ai sui colleghi, aveva indotto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. In particolare, dagli atti è emerso che l’indagato, mosso dalla convinzione di non essere stato adeguatamente trattato dal patronato in merito alla gestione di alcune pratiche fiscali, avrebbe pronunciato frasi dal contenuto minaccioso alla vittima arrivando in un’occasione ad inseguirla fino alla sua autovettura, molestandola e minacciandola. Le dichiarazioni della persona offesa e gli altri esiti dell’attività investigativa, trattati dalla Procura della Repubblica di Crotone ed affidate al pool di magistrati specializzati in materia, sono confluite in una richiesta di misura cautelare che è stata accolta dal Gip del Tribunale di Crotone ed eseguita immediatamente dalla Squadra Mobile nei confronti dell’indagato, il quale non potrà avvicinarsi all’uomo ed ai luoghi da egli frequentati.

