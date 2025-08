Nisticò (Aifa): «Bisogna investire in sanità per ridurre gap col Nord»

gli stati generali del mezzogiorno

VILLA SAN GIOVANNI La sanità è uno dei temi cruciali trattati durante la prima giornata degli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia a Villa San Giovanni. Quella sanità «da sempre a cuore del “partito azzurro”», ma che necessita di strategie mirate per colmare «l’evidente gap col Nord Italia». Concetto sul quale insiste a margine dell’evento il presidente dell’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che ai microfoni del Corriere della Calabria afferma: «Per ridurre il divario col Settentrione è importantissimo investire nella sanità, d’altra parte la popolazione invecchia, ci sono problemi legati alla cronicità, alla multimorbilità e quindi la sanità sarà sempre più importante: è lì che si giocherà la partita. Ovviamente – aggiunge – quando si parla di sanità si parla di prevenzione, ma si parla anche di trattamento. Noi dell’Aifa, Agenzia che ho l’onore di presiedere, chiaramente ci occupiamo di accesso ai farmaci e vogliamo farlo seguendo le regole dell’equità, della rapidità di accesso e della sostenibilità». La Regione Calabria, a riguardo, si sta muovendo bene e sta cercando di dare una svolta a un settore che viene da anni molto complicati: «La Regione Calabria si sta muovendo molto bene sulla sanità, ha portato avanti anche iniziative molto “moderne”. Chiaramente – evidenzia – ha faticato negli ultimi periodi, ma recentemente ha fatto tante cose importanti, quindi ci auguriamo che il futuro per la Calabria sia sempre più luminoso, anche perché si tratta di una regione fatta di tante eccellenze, di tante expertise, di tante competenze, quindi è molto importante che la sanità riesca a riportare a casa quelle che sono le menti calabresi che girano in tutto il mondo. Da questo punto di vista – conclude – la fine del commissariamento potrebbe essere decisivo, ce lo auguriamo». (A.Cas)

