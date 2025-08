«Rende, la minoranza sbaglia: in Consiglio regnano democrazia e confronto»

il dibattito

RENDE «I cittadini che avessero avuto la ventura di seguire il consiglio comunale del 30 luglio scorso e, successivamente, la possibilità di leggere un comunicato, che per carità di Patria evitiamo di definire, delle formazioni politiche Generazione e Democratici e Progressisti dovrebbero ritenere che il predetto comunicato si riferisce ad altro Consiglio Comunale. Ed infatti, l’assise democratica rendese del 30 luglio è durata ben 6 ore e tutti i punti all’odg sono stati illustrati con dovizia di argomenti tecnici, giuridici e di fatto dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali di maggioranza; oltre al paziente impegno del Sindaco Principe, per chiarire e favorire il confronto con le minoranze»: a scriverlo in una nota solo Clelio Gelsomino, capogruppo di Insieme per Rende, Marinella Castiglione capogruppo di Rende Riformista, Massimo La Deda, capogruppo di Rende Avanti, Carlo Scola, capogruppo di Innova Rende, Francesco Tenuta, capogruppo del PSI ed Emilio De Bartolo, capogruppo di Italia del Meridione.

«Tant’è che, ad esempio, questo confronto ha partorito l’odg a favore del riconoscimento dello Stato della Palestina, proposto dall’avv. Gallo, che è stato emendato e migliorato dallo stesso Sindaco, inserendo la ferma condanna della città di Rende per la strage del 7 ottobre perpetrata dalla formazione terroristica di Hamas. Nel comunicato di minoranza tutto ciò viene ignorato e si cerca di dare l’idea di un Consiglio Comunale dove non ha regnato democrazia e confronto. Un Consiglio Comunale, come appare dal comunicato di minoranza, secondo cui c’è una maggioranza che propone odg oppure delibere poco studiate, non approfondite e, quindi, con una evidente superficialità non consono ad una amministrazione che vuole essere democratica, efficace ed efficiente».

«È veramente deludente – continuano i capigruppo di maggioranza – che questi gruppi di opposizione, volendo stravolgere la verità dei fatti, si appiglino a minuzie, come la circostanza che alcune deliberazioni, quali quella che istituisce il Garante del Verde, ovvero quella che regolamenta il servizio dell’asilo nido d’infanzia comunale “Peter Pan”, tengono conto di esperienze di altri Comuni, come naturalmente succede in tutta Italia, dove i segretari comunali più attrezzati e di ampia veduta si confrontano con i colleghi scambiandosi spesso e volentieri i testi delle delibere. Peraltro, con riferimento alla deliberazione che riguarda il Garante del Verde, l’Amministrazione si è lungamente confrontata con le associazioni ambientaliste ed, in particolare, con i Giardini di Eva che è stata protagonista dell’istituzione del Garante del Verde nella città di Cosenza. Delibera che è stata rinviata non su richiesta del Sindaco, ma su pressante richiesta del capogruppo di Generazione, tanto pressante da indurre il Sindaco stesso, proprio per evidenziare la volontà democratica al confronto della maggioranza, di accettare la richiesta di rinvio: Generazione, dunque, opera un vero e proprio travisamento dei fatti. Allo stesso modo il Regolamento sul servizio dell’asilo nido d’infanzia comunale “Peter Pan” è stata ampiamente discusso nella competente commissione consiliare dove è stato redatto un testo fortemente migliorativo rispetto a quelli esistenti in altri comuni, partecipato e condiviso anche da consiglieri appartenenti a queste formazioni politiche di opposizione. Concludendo, non possiamo non riconoscere che questa squallida vicenda deve indurre la maggioranza a ritenere che, con una opposizione che tenta, di tutta evidenza, di cambiare le carte in tavola e che dimostra atteggiamenti così puerili, sarà difficile portare avanti il confronto come la maggioranza intende in ogni caso fare. A riprova di queste nostre elementari affermazioni, invitiamo i cittadini a rivedere la registrazione del Consiglio Comunale che è presente sul sito di Migawebtv», concludono Gelsomino, Castiglione, La Deda, Scola, Tenuta e De Bartolo.