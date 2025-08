Depurazione e tutela del mare, mercoledì a Lamezia l’iniziativa “Il mare che verrà” 

l’evento

LAMEZIA TERME Il mare che verrà – Riflessioni sul futuro del nostro mare” è il titolo dell’iniziativa pubblica in programma mercoledì 6 agosto alle ore 18 sul lungomare Falcone Borsellino, località Marinella, a Lamezia Terme. L’evento, promosso dal Partito Democratico cittadino, vedrà la partecipazione di amministratori, esperti e cittadini per discutere delle criticità e delle prospettive legate alla tutela del mare calabrese. Dopo i saluti del segretario cittadino del PD, Vittorio Paola, interverranno Anna Rosa, referente del gruppo “Uniti per il Golfo di Sant’Eufemia”, Silvio Greco, biologo marino e vicepresidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn e il consigliere regionale del Partito democratico, Ernesto Alecci. Seguirà uno spazio dedicato agli interventi del pubblico. Le conclusioni saranno affidate alla consigliera regionale del PD, Amalia Bruni, che da tempo denuncia le carenze del sistema depurativo calabrese e la necessità di un cambio di passo nelle politiche ambientali. «I dati ci dicono che la depurazione in Calabria soffre di ritardi strutturali e inefficienze gravi. Non è una guerra di numeri, ma una battaglia per la salute dei cittadini e la credibilità delle istituzioni – afferma la consigliera regionale Amalia Bruni -. Il diritto a un mare pulito non è un lusso, ma una questione di giustizia ambientale e sociale. Insieme alle associazioni e ai cittadini attivi dobbiamo costruire il mare che vogliamo lasciare alle prossime generazioni». L’iniziativa vedrà la presenza di consiglieri regionali, provinciali, comunali e sindaci del territorio.

