Il vescovo di Cosenza monsignor Checchinato in visita privata da Padre Fedele

COSENZA Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo della diocesi di Cosenza-Bisignano, si è recato con una visita privata da Padre Fedele Bisceglia, il monaco cosentino attualmente ricoverato. Le sue condizioni pochi giorni fa sono state definite «complesse» in un comunicato in cui si chiedevano preghiere e pensieri rivolti a Padre Fedele. Già qualche mese fa, il monaco era stato ricoverato in seguito a una grave crisi respiratoria. Nei giorni scorsi, anche il giornalista Mario Campanella si era rivolto al vescovo cosentino con una lettera e un appello a «non girarsi dall’altra parte» di fronte alle condizioni di Padre Fedele.

