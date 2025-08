Incendio all’ex zuccherificio di Lamezia Terme: in fiamme 10 ettari di vegetazione

il fatto

LAMEZIA TERME Dalla serata di ieri squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme – con il supporto di unità in assetto AIB (Antincendio Boschivo), sono state impegnate nello spegnimento di un vasto incendio di vegetazione sviluppatosi all’interno dell’area dell’ex zuccherificio di Lamezia Terme. Le fiamme hanno interessato circa 10 ettari di terreno incolto, sterpaglie, canneti e macchia mediterranea bassa, oltre ad enormi quantità di rifiuti abbandonati, propagandosi pericolosamente in prossimità dei binari della stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale. Nonostante la vicinanza, non si sono registrati particolari disagi alla circolazione ferroviaria. Sul posto hanno operato senza sosta oltre 22 unità dei Vigili del Fuoco, supportate da 6 automezzi, fino alle ore 5:00 di questa mattina. L’incendio oramai estinto ed attualmente si sta procedendo con le operazioni di bonifica dell’area e con lo spegnimento degli ultimi focolai residui.

