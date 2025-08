Maturità, promossi il 99,7% dei candidati. In Calabria i voti più alti

esami di stato

ROMA Agli esami di maturità è stato ammesso il 96,5% degli studenti e di questi si è diplomato il 99,7%. Dati che risultano in linea con quelli dello scorso anno. E’ quanto rende noto il ministero dell’Istruzione e del Merito. Per quanto riguarda le fasce di voto, sono 13.857 gli studenti che hanno ricevuto la lode, il 2,8% del totale, un lieve incremento rispetto allo scorso anno quando risultavano essere il 2,6%. Ad aver conseguito i voti migliori sono stati gli studenti delle regioni del Sud: le percentuali più alte di 100 e lode si trovano in Calabria, il 6,1%, in Puglia, 5,5%, in Sicilia, 4,7%, che superano la media nazionale. Per quanto riguarda i diplomati con 100, la Calabria è ancora in testa con il 12%. Mentre, in tutto il Paese, oltre la metà degli studenti ha conseguito una votazione compresa tra 61 e 80 e quasi 3 su 10 tra 71 e 80. (ANSA).

