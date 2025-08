Isola Capo Rizzuto, stretta sulla movida: controlli e sanzioni

IN AZIONE

CROTONE Nel fine settimana appena trascorso, oltre ai controlli svolti sul capoluogo, i carabinieri della Compagnia di Crotone hanno posto il massimo sforzo anche nel controllo della cittadina di Isola Capo Rizzuto e delle frazioni. Sono state impiegate pattuglie della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e della Sezione Radiomobile del N.O.R, che in arco orario serale e notturno hanno svolto un servizio lungo le principali arterie cittadine, al fine di prevenire la commissione di reati e di controllo del rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.



Solo nel corso di questo servizio sono state identificate e controllate 76 persone e 48 veicoli, e svolte 4 perquisizioni personali e 4 veicolari, con i presupposti della necessità di un controllo più approfondito in questi casi. Le violazioni al Codice della Strada riscontrate sono state 13; tra queste, la mancanza di assicurazione del veicolo, la mancanza della prevista revisione, la velocità eccessiva, la guida senza casco e senza cinture di sicurezza. Le sanzioni elevate corrispondono ad un totale di oltre 6.500 euro e 41 punti sottratti sulle patenti delle persone sanzionate. È stata, infine, denunciata una persona per guida senza patente e per porto non giustificato di un coltello, che è stato per questo sottoposto a sequestro. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato