Regionali in Calabria, Demos al tavolo del centrosinistra

ROMA A seguito delle dimissioni del Presidente Occhiuto, la Calabria si avvia verso elezioni anticipate. In un momento così delicato, Democrazia Solidale – Demos conferma il proprio “impegno e la propria presenza al tavolo di coalizione delle forze politiche del centrosinistra che si riunirà in questi giorni”. Demos sarà rappresentata da Filippo Sestito, di Crotone, e Francesco Rigitano, di Gioiosa Jonica: «due figure non solo di grande esperienza e radicamento, ma anche testimoni di un modo di fare politica legato ai bisogni reali delle persone e alle esigenze dei territori. La loro presenza al tavolo è per Demos garanzia di ascolto, coerenza e attenzione concreta alle istanze calabresi», afferma Paolo Ciani, segretario nazionale di Demos e Vice-capogruppo alla Camera del Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista. «La Calabria – aggiunge – ha bisogno di un’alternativa seria, credibile e condivisa capace di ricostruire il rapporto tra cittadini e istituzioni, e di rimettere al centro il lavoro, la sanità, la legalità e i diritti sociali. Per questo siamo pronti a dare il nostro contributo nella costruzione di un progetto politico largo, partecipato e innovativo, all’altezza delle sfide di questa Regione. Eravamo già impegnati nel coinvolgimento di esponenti del mondo dell’associazionismo e della cultura, perché si diffondesse una partecipazione nuova, collettiva e dal basso», conclude Ciani.

