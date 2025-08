La danza del fuoco: lo Stromboli incanta con due esplosioni – VIDEO

isole eolie

ISOLE EOLIE Una doppia eruzione che ha regalato ieri uno spettacolo naturale a chi ammirava da lontano lo Stromboli. Le meravigliose immagini, pubblicate dalla pagina “Stromboli stati d’animo” del videomaker Sebastiano Cannavò, riprendono il vulcano in piena attività, con due delle tipiche eruzioni “stromboliane” in rapida successione. Si tratta di esplosioni regolari e frequenti, diventate ormai uno spettacolo attrattivo e una vera e propria “danza di fuoco” per turisti e appassionati.

