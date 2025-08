Occhiuto: «Con l’ok del Cipess al Ponte ci proiettiamo nel futuro». L’abbraccio con la Meloni

la grande infrastruttura

LAMEZIA TERME “Con il Ponte sullo Stretto investimenti sui territori, opere complementari, occupazione e crescita. L’ok del Cipess è un passaggio decisivo che ci proietta nel futuro. Grazie al premier Meloni e ai vice Salvini e Tajani per l’impegno profuso. Il Sud sarà il cuore del Mediterraneo”. Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Occhiuto oggi era a Roma e ha partecipato alla conferenza stampa dopo la seduta del Cipess. Alla fine – come emerge dal suo profilo Instagram (nella foto) – Occhiuto si è salutato cordialmente con la premier Meloni. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato