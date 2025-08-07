Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Disturbo alla quiete pubblica nel centro abitato di Melicucco, 9 denunce

I carabinieri hanno anche segnalato 7 persone per guida in stato di ebbrezza. Patenti sequestrate e multe per circa 15mila euro

Pubblicato il: 07/08/2025 – 10:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Disturbo alla quiete pubblica nel centro abitato di Melicucco, 9 denunce

MELICUCCO Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli estivi, i carabinieri della stazione di Melicucco hanno portato a termine una serie di attività mirate alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte illecite che stavano creando allarme sociale tra i cittadini. Grazie a una vigilanza costante e a una conoscenza capillare del territorio, i militari hanno raccolto e verificato le numerose segnalazioni dei residenti che lamentavano rumori, schiamazzi e comportamenti incivili di gruppi di giovani nelle ore serali, situazione che aveva generato un crescente malcontento e disagio. L’intervento ha consentito di individuare e denunciare nove soggetti per disturbo alla quiete pubblica, ponendo fine a una condizione che da settimane affliggeva il centro abitato.
Nel corso delle medesime attività di controllo, un giovane è stato fermato alla guida della propria auto e trovato in possesso di un tirapugni in metallo: l’arma impropria è stata sequestrata e il conducente deferito all’autorità giudiziaria. In un’altra circostanza, un cittadino straniero è stato sorpreso con un coltello da cucina portato senza alcun giustificato motivo. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro e alla denuncia. Complessivamente, l’attività ha portato anche a 37 contestazioni in materia di codice della strada: tra queste, sette denunce per guida in stato di ebbrezza, numerose patenti ritirate e sequestri amministrativi di veicoli, per un ammontare complessivo di circa 15mila euro di sanzioni. L’impegno dei militari della Stazione di Melicucco, svolto con professionalità e prontezza, ha avuto un impatto concreto sul territorio, restituendo serenità alla comunità e riaffermando la presenza costante dell’Arma a tutela della sicurezza pubblica e del rispetto delle regole di convivenza civile.

Argomenti
carabinieri melicucco
CRONACA
denunce melicucco
disturbo della quiete pubblica melicucco
guida in stato di ebbrezza melicucco
Melicucco
patenti sequestrate melicucco
Categorie collegate
Cronaca
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x