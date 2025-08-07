Skip to main content

Ponte sullo Stretto, Versace: «Ho sempre sognato di attraversarlo»

«Ho la patente e mi auguro di poter andare da Reggio di Calabria a Messina in auto»

Pubblicato il: 07/08/2025 – 20:41
ROMA «Ho festeggiato a dicembre scorso per la quarta volta vent’anni, ho la patente e mi auguro di poter andare da Reggio di Calabria a Messina in automobile guidando io, attraversando il Ponte con una macchina scoperta. Ho sempre sognato il Ponte sullo Stretto e spero di vederlo realizzato». E’ il commento del calabrese Santo Versace, in merito al via ai lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

ponte di messina
ponte stretto messina
PONTE SULLO STRETTO
Santo Versace
