Ponte sullo Stretto, Versace: «Ho sempre sognato di attraversarlo»
«Ho la patente e mi auguro di poter andare da Reggio di Calabria a Messina in auto»
Pubblicato il: 07/08/2025 – 20:41
ROMA «Ho festeggiato a dicembre scorso per la quarta volta vent’anni, ho la patente e mi auguro di poter andare da Reggio di Calabria a Messina in automobile guidando io, attraversando il Ponte con una macchina scoperta. Ho sempre sognato il Ponte sullo Stretto e spero di vederlo realizzato». E’ il commento del calabrese Santo Versace, in merito al via ai lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.
