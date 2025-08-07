Ponte sullo Stretto, Versace: «Ho sempre sognato di attraversarlo»

il commento

ROMA «Ho festeggiato a dicembre scorso per la quarta volta vent’anni, ho la patente e mi auguro di poter andare da Reggio di Calabria a Messina in automobile guidando io, attraversando il Ponte con una macchina scoperta. Ho sempre sognato il Ponte sullo Stretto e spero di vederlo realizzato». E’ il commento del calabrese Santo Versace, in merito al via ai lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.