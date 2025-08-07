Scuola, costi insostenibili per i libri: ecco quanto spenderanno le famiglie

la stangata

ROMA Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, le famiglie dovranno affrontare i costi per l’acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico. Costi che l’Adoc definisce “insostenibili”. «Le proiezioni per il 2025 mostrano un aggravio significativo della spesa, che continua a erodere il potere d’acquisto delle famiglie, già messe a dura prova dal contesto economico attuale”, afferma, sottolineando che “le nostre stime per l’anno scolastico 2025/2026 evidenziano aumenti che peseranno gravemente sui bilanci familiari”. Secondo le stime dell’Adoc, infatti, il costo medio dei libri per la scuola media (primo anno) si attesta a 355,23 euro, mentre per le scuole superiori (primo anno) si prevede un costo medio di 552,69 euro. A queste spese si aggiunge il costo del kit scuola , stimato in 132,30 euro. Considerando un singolo studente al primo anno, la spesa totale stimata per un figlio che frequenta la prima media nel 2025 raggiungerà circa 487,53 euro. Per un figlio iscritto al primo anno di una scuola superiore nel 2025, il costo totale stimato sarà di circa 685 euro. A queste cifre vanno aggiunti i costi per i dizionari specifici, come quelli di latino e greco, indispensabili per alcuni indirizzi di studio: si stima che un dizionario di latino possa costare tra 75 e 100 euro, mentre un dizionario di greco tra 100 e 133 euro. L’analisi estesa all’intero ciclo di studi obbligatori rivela un onere cumulativo ancora più consistente per i soli libri di testo. Per la media, i costi per i libri sono di 355,01 euro per il 1° anno, 157,66 euro per il 2° anno e 149,94 per il 3° anno, per un totale di 662,61 euro per l’intero ciclo. Per la superiore, la spesa per i libri è di 552,35 euro per il 1° anno, 232,63 per il 2° anno, 375,95 per il 3° anno, 352,80 per il 4° anno e 348,39 per il 5° anno, per un totale di 1.862,12 euro per i cinque anni. Complessivamente, la spesa totale per i soli libri di testo per 8 anni di scuola dell’obbligo è proiettata a 2.524,73 euro. A queste cifre devono aggiungersi i costi per i dizionari e il materiale tecnico specifico di alcuni indirizzi, che possono incrementare ulteriormente l’onere per le famiglie.