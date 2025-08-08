Skip to main content

08/08/2025 – 12:47
calciomercato

Catanzaro, è fatta per Liberali: oggi è atteso in città

Il fantasista firmerà un contratto di quattro anni e al Milan andrà il 50% della futura rivendita

Pubblicato il: 08/08/2025 – 12:47
CATANZARO Si è sbloccata la trattativa per Mattia Liberali al Catanzaro. Il fantasista del Milan, oggi pomeriggio, raggiungerà i compagni e prima si sottoporrà alle classiche visite mediche. Il talento del 2007 era ad un passo dal vestire la maglia giallorossa, poi la trattativa si era bruscamente fermata a seguito dell’inserimento del Torino. Ma come abbiamo anticipato in un articolo sul Corriere della Calabria, la volontà del calciatore di vestire la maglia giallorossa è stata decisiva. Liberali firmerà un contratto di quattro anni e al Milan andrà il 50% della futura rivendita. (redazione@corrierecal.it)

