Chiaravalloti: «La società criminale evolve in parallelo alla società civile»

L’intervista

PALMI All’evento “Ponti del Sud”, tenutosi a Palmi per promuovere il dialogo e la pace attraverso il confronto tra 17 Consoli Onorari, istituzioni e autorità civili e religiose, c’era anche il presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Caterina Chiaravalloti, che a margine della conferenza ha offerto un’analisi dal punto di vista della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata: «È la prima volta che si tiene un evento così importante nel promuovere le relazioni e la cooperazione sul piano economico, commerciale e anche giuridico. In un contesto storico così complesso – aggiunge il presidente Chiaravalloti – è auspicabile un ritorno alla gloria del passato, soprattutto per un territorio calabrese di cui, purtroppo, spesso si parla per motivi diversi». Tra questi, chiaramente, il tema ‘ndrangheta: «Non è semplice – afferma il magistrato – ridurre in modo sintetico un’analisi che spetta perlopiù agli organi inquirenti che a noi organi giudicanti, ma posso dire che la visione complessiva della ‘ndrangheta nel Reggino è sempre quella di una criminalità organizzata presente sul territorio e che probabilmente assume aspetti e modalità diverse, incidendo negativamente anche sull’economia. Da tempo poi – conclude Chiaravalloti – si comprende il livello di infiltrazione a livello nazionale e internazionale della ‘ndrangheta, quindi sicuramente l’attenzione deve essere massima e forse bisogna mutare la prospettiva dell’analisi di questo fenomeno, perché nel momento in cui si evolve la società civile, purtroppo, in parallelo si evolve anche la società criminale».

