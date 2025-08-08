Febbre da West Nile, due ricoveri a Catanzaro: avviata indagine epidemiologica

il virus

CATANZARO Sono due i casi di infezione da West Nile segnalati all’ufficio igiene pubblica dell’Asp di Catanzaro. Si tratta di una donna di 89 anni e di un uomo di 57 anni, residenti a Guardavalle, in provincia di Catanzaro, e attualmente ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera universitaria. Entrambi sono giunti nei giorni scorsi in ospedale in gravi condizioni presentando sintomi di febbre e encefalite. Al momento le condizioni sono stabili ma sono ritenuti non ancora fuori pericolo. L’Asp di Catanzaro ha fatto sapere di aver avviato una indagine epidemiologica e che nei prossimi giorni sarà attivata la bonifica ambientale nel comune di Guardavalle. Da quanto appreso, la donna risulta residente in un’area rurale mentre l’uomo è un commerciante ortofrutticolo. L’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, attraverso il commissario straordinario Simona Carbone, ha assicurato che la situazione al momento viene gestita in stretta collaborazione con l’Asp di Catanzaro. Inoltre, di aver predisposto, in via cautelativa, il rafforzamento dei reparti di malattie infettive ospedalieri per consentire una pronta ed efficace risposta nell’eventualità si verificassero altri casi. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato.