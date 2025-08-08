Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:24
l’inchiesta

Torture al carcere minorile Beccaria: 42 indagati

Salgono le persone coinvolte nelle accuse di pestaggi e torture nei confronti di giovani detenuti

Pubblicato il: 08/08/2025 – 17:24
Torture al carcere minorile Beccaria: 42 indagati

Salgono a 42 gli indagati nell’indagine della Procura di Milano con al centro i pestaggi e le torture nei confronti dei giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria. Lo si evince dalla richiesta di incidente probatorio firmato dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e dall’aggiunto Letizia Mannella e notificato oggi. Fra di loro anche tre ex direttori dell’istituto. Le accuse a vario titolo sono tortura, maltrattamenti aggravati, lesioni, e falso. L’anno scorso erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria mentre 8 erano stati sospesi. Le parti offese sono in tutto 33. (Ansa)

