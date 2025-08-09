A Messina sfilano i “No Ponte”, duemila persone in piazza

la protesta

MESSINA In piazza Cairoli a Messina circa duemila persone tra manifestanti, esponenti politici, sindacali, associazioni ambientaliste, docenti di scuole superiori e universitari e semplici cittadini per partecipare alla manifestazione contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto. “La manifestazione è stata preparata per tempo ed è da mesi che ci lavoriamo, ma sicuramente il fatto che nei giorni scorsi c’è stato il pronunciamento del Cipess è quindi si è capito che dovevamo moltiplicare gli sforzi. In autunno, inoltre dovrebbero partire le prime opere e i vedranno i primi cantieri e si è innescato un meccanismo veramente che è di passaparola potente per la mobilitazione popolare, che convincerà speriamo anche le forze politiche. Dal punto di vista giuridico è chiaro che verranno messe in campo tutte le iniziative necessarie, però sarebbe un errore da parte nostra puntare tutto su questo”, ha detto Gino Sturniolo uno dei leader dell’assemblea No Ponte.

“Certo, – prosegue Sturniolo- adesso ci dovrà essere il pronunciamento della Corte dei conti che ha già segnalato molte incongruenze della nelle procedure passate indicando la non messa in liquidazione della società Stretto. Il fatto di non averla liquidata ha consentito di fare resuscitare il contratto l’anno scorso. Sul bilancio 2024 la Corte dei conti aveva segnalato il fatto che il governo concentrasse tutte le risorse economiche per le infrastrutture su un’unica opera”. “Vogliamo bloccare in tutti i modi i cantieri con iniziative in piazza – dice Mariella Valbruzzi della Rete no ponte Capo Peloro – Nel malaugurato caso dovessero aprire ugualmente qualche cantiere noi ci inventeremo qualcosa per continuare a esistere e quando inizieranno gli espropri faremo le cause necessarie”.

