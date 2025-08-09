Skip to main content

Il centrosinistra ora deve affrettare il passo. La scelta si semplifica: Tridico o Irto

L’avvicinarsi della data delle Regionali impone alla coalizione progressista una accelerata per trovare il candidato competitor di Occhiuto. In pole il big dei 5 Stelle, “in caldo” il segretario del…

Pubblicato il: 09/08/2025 – 6:34
LAMEZIA TERME Il tempo sta per scadere e ormai è tempo di decisioni anche nel centrosinistra. Le elezioni regionali anticipatissime – addirittura a fine settembre per come si è prefigurato ieri dopo il Consiglio di “congedo” per lo sprint del presidente dimissionario e ricandidato come frontmen del centrodestra Roberto Occhiuto – impongono alla coalizione progressista una necessaria accelerazione. Anche per questo nelle ultime ore il quadro proverbialmente frastagliato del centrosinistra starebbe registrando qualche schiarita e qualche semplificazione, secondo quanto riportano anche le agenzie di stampa nazionale. A quanto sembra, nello “scacchiere” nazionale a questo punto la Calabria dovrebbe toccare al Movimento 5 Stelle, almeno come prima scelta.

Le opzioni sul tavolo

E le interlocuzioni ai massimi livelli a Roma tra le segreterie di Pd, M5S e Avs – Elly Schlein, Giuseppe Conte e il tandem Nicola Fratoianni-Angelo Bonelli – avrebbero di fatto squadernato sul tavolo, per quanto riguarda il candidato presidente, un piano A e un piano B ove il piano A non dovesse concretizzarsi, nella consapevolezza che a Occhiuto si dovrà contrapporre un nome di particolare spessore, e di spessore comunque nazionale. Il piano A – dicono i “bene informati” – sarebbe Pasquale Tridico, europarlamentare e big del M5S, calabrese d’origine: le ultime indiscrezioni lo danno di nuovo in pole. Il piano B risponderebbe invece al segretario regionale e senatore del Pd, Nicola Irto, un profilo ad hoc per la linea della Schlein, che punterebbe – se necessario – a un candidato politico del Pd. Nei prossimi giorni questo disegno dovrebbe trovare lo sviluppo decisivo. Lunedì è in programma il tavolo regionale del centrosinistra, che lavora anche ad allargare ancora di più il campo progressista: ma molti analisti sostengono che in realtà questo tavolo potrebbe semplicemente ratificare una decisione che nasce in un contesto superiore.  (a. c.)

