Ora è ufficiale: le elezioni regionali si terranno il 5 e 6 ottobre

CATANZARO Le elezioni regionali in Calabria si terranno il 5 e 6 ottobre. E’ stato infatti firmato il decreto di indizione del voto: a firmarlo – a termini di Statuto – il vicepresidente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo. Il decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ieri la seduta di congedo del Consiglio regionale per effetto delle dimissioni del presidente della Regione Roberto Occhiuto, che hanno determinato la fine anticipata della legislatura. Sulla data delle Regionali a stretto giro di posta, Occhiuto ha spinto fortemente negli ultimi giorni vincendo anche le “resistenze” di alcune aree della sua maggioranza e non tenendo conto delle vibrate proteste dell’opposizione di centrosinistra. La data inizialmente ipotizzata per il ritorno alle urne in Calabria era quella del 28 e 29 settembre ma tempi tecnici (e anche politici) si sarebbero rivelati troppo stretti e inoltre – dicono fonti della Cittadella – anche la Corte d’appello di Catanzaro avrebbe avanzato qualche perplessità.

L’intervento di Pietropaolo

«Ho appena firmato il decreto con il quale si formalizza l’indizione delle elezioni del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Il centrodestra, con la guida del presidente Roberto Occhiuto, forte della positiva esperienza di governo di questi quasi quattro anni è pronto a rivincere. Saranno i calabresi a decidere il futuro della nostra Regione. Noi siamo determinati, con grande entusiasmo, raccontando tutto ciò che abbiamo fatto e ciò che vogliamo continuare a fare». Così Filippo Pietropaolo, vice presidente della Regione Calabria. (a. cant.)

