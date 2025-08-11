Bimbo di 4 anni muore per il gran caldo

la tragedia

ROMA È deceduto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma il bambino di quattro anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza a Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna. Il bimbo era stato trasferito d’urgenza nella Capitale dopo un primo ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un grave episodio di ipertermia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Alghero, l’incidente si è verificato mercoledì scorso. Il bambino sarebbe uscito dall’abitazione mentre i genitori stavano dormendo e si sarebbe introdotto nell’auto di famiglia, parcheggiata sotto il sole. I genitori lo hanno ritrovato dopo nel veicolo, parcheggiato sotto il sole, colpito da un colpo di calore. Il 118 ha trasportato il piccolo in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari, dove è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno diagnosticato un colpo di calore dovuto a una lunga esposizione a temperature elevate all’interno dell’abitacolo. Visto il peggioramento delle condizioni cliniche, venerdì è stato disposto il trasferimento a Roma, dove il bimbo è stato preso in carico dall’équipe di rianimazione pediatrica del Gemelli. Nonostante i tentativi dei sanitari, il piccolo non ce l’ha fatta. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto. (LaPresse)



