Portato in ospedale in arresto cardiaco, muore un bimbo di un anno

la tragedia

ROMA Un bambino di un anno è morto in serata all’ospedale di Vasto dove era giunto in una condizione di arresto cardiocircolatorio. È stata la madre, intorno alle 19:10, a portare il figlio in ospedale dove il neonato è stato immediatamente intubato e sottoposto a tutte le manovre rianimatorie purtroppo con esito negativo. Secondo quanto si è appreso sul corpo non ci sono segni esterni di lesioni. Sembra che il bambino dopo aver mangiato si sia addormentato ma a un certo punto la madre, di origine romena, lo ha visto vomitare e sia intervenuta a soccorrerlo. Da chiarire se lei stessa abbia tentato una manovra prima di portarlo in ospedale. Del caso si stanno occupando i carabinieri che avrebbero già sentito la donna. Il bambino, secondo quanto si è appreso, aveva mangiato anche un biscotto, dunque non si esclude neppure che la causa della morte possa essere una polmonite ab ingestis. È stato lo stesso ospedale a chiedere l’autopsia che la Procura di Vasto ha disposto: la salma è stata sequestrata e verrà trasferita all’ospedale di Chieti.