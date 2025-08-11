Regionali, si riunisce il “campo larghissimo” del centrosinistra. Ci sono anche Azione e Principe

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME Al via nella sede del Pd Calabria a Lamezia il tavolo regionale del centrosinistra, il primo in preparazione delle prossime elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre. Un tavolo particolarmente numeroso, perché sono presenti le sigle classiche del fronte progressista – come il Pd, il Movimento 5 Stelle e Avs-Alleanza Verdi Sinistra – ma anche forze moderate e riformiste, quelle confluite nella federazione nata nei giorni scorsi a Rende. Tra i partecipanti, i segretari regionali del Pd Nicola Irto, del M5S Anna Laura Orrico, di Sinistra Italia Fernando Pignataro, dei Verdi Giuseppe Campana, del Psi Gigi Incarnato, di Azione Francesco De Nisi, di Iv Filomena Greco: c’è anche Sandro Principe, sindaco di Rende ed esponente di spicco del fronte socialista riformista. Sul tavolo dell’incontro i dossier più importanti, quello del candidato alla presidenza della regione – secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal Corriere della Calabria, il nome più quotato è l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico – e l’impostazione del programma per costruire l’alternativa al centrodestra guidato dal presidente uscente della Regione Roberto Occhiuto. Tra i partecipanti si segnalano anche i dem Nico Stumpo e Raffaele Mammoliti, il M5S Davide Tavernise, il sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta per Azione (c. a.)

