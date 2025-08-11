Regionali, il centrosinistra all’ultimo giro. Tridico sempre più quotato

verso il voto

LAMEZIA TERME L’ultimo giro del centrosinistra vista delle elezioni Regionali. Oggi a Lamezia Terme è convocato il tavolo regionale della coalizione, allargata dalla configurazione classica del Pd, M5S e Avs ad altre forze politiche – riformiste e moderate – comunque alternative al centrodestra. Secondo gli addetti ai lavori non sarà il tavolo decisivo perché in realtà la scelta del candidato governatore da contrapporre a Roberto Occhiuto nascerà essenzialmente dalle interlocuzioni ai massimi livelli tra i big nazionali nello “scacchiere” nazionale. Come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria, la “casella” Calabria spetterebbe al Movimento 5 Stelle, che ha tra le proprie fila il profilo giusto e quello sempre più quotato: Pasquale Tridico, uno dei leader del partito di Conte, già presidente dell’Inps ed europarlamentare, nome fortemente spinto dallo stesso Conte. Tridico avanza dunque in modo sempre più prepotente, mentre le ultime indiscrezioni parlano di un possibile ticket con un esponente Pd come vice. Si vedrà. In giornata sono attese evoluzioni anche dal tavolo regionale, che probabilmente entrerà nel vivo sul programma. (a. c.)

