Apertura negata a chiosco di Cutro, il Tar sconfessa la decisione del Comune

IL RICORSO

CATANZARO Il chiosco di Cutro può rimanere aperto. Lo ha stabilito il Tar Catanzaro che con decreto monocratico adottato oggi ha accolto la domanda svolta dall’avv. Francesco Pitaro nell’interesse della titolare del chiosco e sospeso l’efficacia del diniego espresso dal Comune di Cutro. Infatti, a seguito di Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ndr) depositata dalla titolare dell’attività e con il chiosco in piena attività il Comune di Cutro ha notificato in piena estate il rigetto della richiesta di apertura. Nel ricorso è stato censurato il provvedimento comunale sotto diversi profili e chiesto un provvedimento urgente essendo in corso l’attività nel pieno della stagione estiva. Il Tar, in accoglimento del ricorso, ha, pertanto, sospeso il provvedimento impugnato così permettendo lo svolgimento dell’attività per la stagione estiva.