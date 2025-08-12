Incendio a Fiumefreddo, lo sfogo del vicesindaco: «Non siete piromani ma criminali»

L’INTERVISTA

FIUMEFREDDO BRUZIO «Non piromani ma criminali, è un atto vandalico che mette a rischio la vita delle persone: la situazione non è più gestibile, bisogna fare qualcosa». Dopo la paura, la rabbia e l’appello a fare qualcosa: Vincenzo Aloise, vicesindaco di Fiumefreddo Bruzio, commenta con il Corriere della Calabria il terribile incendio di ieri nella cittadina del basso Tirreno cosentino.

Un incendio che definisce senza mezzi termini «spaventoso», con fiamme fino a 15 metri di altezza che hanno minacciato – e danneggiato anche il Municipio – ma che è stato domato grazie all’intervento dello stesso Aloise con l’aiuto di consiglieri e vigili del fuoco. Fortunatamente non si è registrato nessun danno alle persone, perché – ricostruisce il vicesindaco – nessuno si trovava sulla strada che dalla marina porta al borgo. Qui, proprio ieri è partita la nuova illuminazione del castello, che fortunatamente però non ha avuto alcun danno; e anche le fiamme che hanno lambito il Municipio non sono andate oltre qualche danno al tetto. Un’auto però è stata distrutta dalle fiamme vicino al castello e la manifestazione prevista per ieri è stata rinviata: persino la cenere che dappertutto ha coperto la parte alta del paese rischiava di creare problemi di sicurezza.

Ora si guarda avanti. Venerdì 22 agosto partirà Borgo diVino, una tre giorni di portata nazionale «a cui non ci faremo trovare impreparati», promette Aloise: «Ci siamo già attivati dopo che la linea telefonica è stata interrotta in tutto il centro storico ma a breve sarà ripristinata, così come il percorso su cui si sono registrati alberi e massi caduti. Per precauzione è stata emanata un’ordinanza di chiusura ma siamo già al lavoro per riportare tutto alla normalità entro domani» assicura il vicesindaco di Fiumefreddo Bruzio. (redazione@corrierecal.it)