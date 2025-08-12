La federazione riformista e centrista: «Noi decisivi nel centrosinistra, pronti a indicare un nome»

il messaggio

LAMEZIA TERME «La vera novità dell’incontro tenuto ieri pomeriggio a Lamezia Terme è rappresentata da un’ampia forza liberal democratica, cattolico-popolare, risorgimentale, europeista, socialista e rifomista. Unita da un patto federativo che si è presentata al tavolo come un unico soggetto politico che potenzialmente può avere in Calabria un consenso superiore al 10%, quindi determinante per il successo del centrosinistra». Lo affermano in una nota congiunta Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato: a firmare la nota Domenico Marino, Gianmarco Manfrinato, Giuseppe Aieta, Fabio Signoretta, Sandro Fabiano e Sandro Principe. «Federazione Riformista, Azione, Italia Viva, Psi, Pri, +Europa e Mezzogiorno Federato – prosegue la nota – hanno discusso insieme alle altre forze i vari punti programmatici che verranno definiti nei tempi rapidi che la particolare contingenza elettorale mette a disposizione. Le forze unite dal patto federativo, in particolare, hanno già posto e porranno all’attenzione degli alleati le questioni irrisolte in Calabria in tema di sanità, di lavoro, di infrastrutture, di trasporti, di ambiente, di welfare, di turismo e l’importanza e la centralità del ruolo dei sindaci. Unitamente alla definizione del programma, che è questione centrale e già al vaglio di un gruppo di lavoro, le aree liberal-democratiche e riformiste unite dal patto federativo contribuiranno alla scelta del candidato presidente che dovrà essere caratterizzato da una corposa cultura politica e da una grande capacità di tenere unite le forze della coalizione favorendo la sintesi. Tutto ciò, naturalmente, oltre ad una significativa capacità amministrativa e di conoscenza delle problematiche calabresi. Sotto questo profilo, le forze che si richiamano al patto sono in grado di mettere a disposizione del centrosinistra anche personalità con le caratteristiche sopra evidenziate e provenienti dal loro mondo. La nostra cultura di governo ci rende consapevoli che tutte le questioni vanno poste all’attenzione della coalizione con spirito flessibile, senza arroccamenti e nel rispetto della pari dignità di tutte le forze che costituiscono l’ampia alleanza. Il centrosinistra, che in modo determinante stiamo contribuendo a costituire, dal nostro punto di vista può rappresentare una novità a livello nazionale. Il nostro percorso, pertanto, se intrapreso dai dirigenti nazionali dalle varie forze di centrosinistra, potrà sconfiggere le destre anche alle prossime elezioni politiche».

