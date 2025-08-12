Padre Fedele, condizioni critiche ma stabili: «Il suo cuore è pieno di voi»

le condizioni del frate

COSENZA Restano gravi, ma senza nuovi peggioramenti, le condizioni di Padre Fedele Bisceglia, il frate cosentino ricoverato da giorni. A dare aggiornamenti è Teresa Boero, che da tempo lo assiste e che ha scritto un messaggio accorato sulla pagina Facebook dell’associazione “Il Paradiso dei poveri”:

«Le condizioni di Padre Fedele sono stazionarie. Rimangono critiche ma senza ulteriori cambiamenti. Si ringrazia l’intera città, il mondo ultrà, per l’attenzione, l’amore che si sta manifestando. Il monaco è un pezzo del vostro cuore e nel suo ci sono nomi e cognomi di ognuno di voi. La precauzione a non consentire a tutti di entrare è data da due ragioni: a tutela della fragilità del momento, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista umano.

Alcuni hanno tentato di fotografare Padre Fedele, e questo per noi è irrispettoso.

Magari non è la cattiveria a motivare queste azioni, forse è solo curiosità becera, ma sicura che capirete, vi ringrazio uno per uno con tutta la mia stima».

Padre Fedele, figura nota non solo a Cosenza, è stato al centro negli anni passati di un lungo processo per presunta violenza sessuale, dal quale è stato assolto con sentenza definitiva. Nei giorni scorsi, il vescovo di Cosenza Checchinato ha annunciato la volontà di restituirgli la possibilità di celebrare Messa pubblicamente. (redazione@corrierecal.it)

