il tragico ritrovamento

VENEZIA E’ stato individuato e recuperato alle ore 2:45 di oggi dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza. (ANSA)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato