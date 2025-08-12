Si legge in: 1 minuto
il tragico ritrovamento
Venezia, ritrovato il corpo del bimbo di 6 anni scomparso in mare
Il piccolo, trovato senza vita, era scomparso ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti
Pubblicato il: 12/08/2025 – 8:30
VENEZIA E’ stato individuato e recuperato alle ore 2:45 di oggi dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza. (ANSA)
