Ultimo aggiornamento alle 15:41
l’episodio

Carabiniere fuori servizio sventa il furto di un’auto a Roccella: 44enne arrestato

L’uomo è stato fermato dal militare sul lungomare. Dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato

Pubblicato il: 13/08/2025 – 13:38
Carabiniere fuori servizio sventa il furto di un’auto a Roccella: 44enne arrestato

ROCCELA IONICA Lo sfortunato malfattore sperava di passare inosservato, confondendosi tra i tanti bagnanti che ogni giorno percorrono il lungomare di Roccella Ionica per raggiungere le assolate spiagge della nota località balneare calabrese.
Ma il caso ha voluto che, tra quelle persone, vi fosse un Carabiniere libero dal servizio della Sezione Operativa di Roccella Ionica al quale sono bastati pochi attimi per capire le reali intenzione di quell’uomo che, con apparente disinvoltura, si muoveva nei pressi di un’autovettura parcheggiata a pochi metri dalla spiaggia, il cui atteggiamento, calmo ma circospetto, non è passato inosservato al vigile ed esperto occhio del militare, soffermatosi a studiarne le mosse.
Al malfattore, non avvedutosi dello sguardo del militare posatosi di sé, è stato infatti sufficiente forzare, con abile e fulminea maestria, il finestrino del veicolo per accedervi nell’arco di pochi secondi: immediato lo slancio del militare che, senza esitazione, ha fermato il malfattore – un 44enne di Grotteria (nel Reggino) – interrompendone l’azione e consentendo ai colleghi della Stazione Carabinieri di Roccella Ionica, impegnati in servizio perlustrativo nell’area marina, di giungere tempestivamente sul posto per dare man forte al collega.
Lo sventurato tentativo delittuoso si è così concluso con l’arresto dell’uomo, posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e successivamente deferito. Dovrà ora rispondere di tentato furto aggravato.

