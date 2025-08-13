È un sospetto narcotrafficante: sequestrati 700mila euro

i sigilli

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla cosiddetta confisca allargata per sproporzione, emesso dal Tribunale di Brescia nei confronti di un cittadino di origine albanese.

Il provvedimento di sequestro ha interessato beni per un valore complessivo superiore a 700 mila euro, tra cui denaro contante, unità immobiliari, quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili, direttamente o indirettamente, al soggetto.

L’uomo è gravemente indiziato di essere parte attiva di un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e al riciclaggio dei connessi capitali illeciti. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia hanno svolto mirati accertamenti di natura economico-patrimoniale e reddituale che hanno permesso di far emergere un’evidente sperequazione tra il tenore di vita del soggetto e del suo nucleo familiare rispetto ai redditi dichiarati all’Amministrazione finanziaria. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato